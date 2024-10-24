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Зеленский о плане победы: когда будет реализован, увидим Россию на саммите мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Когда план победы Украины будет реализован, Россию можно будет увидеть на саммите мира. Тогда также можно будет говорить о реализации формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на третьем парламентском саммите Крымской платформы.

"Когда и если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что план победы Украины рассчитан на то, чтобы лишить Россию альтернатив, на которые она рассчитывает, кроме справедливого мира.

Как объяснил президент, первый пункт плана - это геополитика и приглашение Украины в НАТО, второй - оборона, третий - сдерживание РФ. Четвертый пункт украинского плана предусматривает экономическое сотрудничество, пятый - безопасность.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это. То есть надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции", - добавил глава государства.

 

План победы Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил план победы на прошлой неделе в Верховной Раде. Как заявил глава государства, план состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. Он, в частности, предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО.

Зеленский также представил план президенту США Джо Байдену, двум кандидатам в президенты США и европейским лидерам.

Не все лидеры полностью согласились с планом победы Украины. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц отверг два ключевых пункта плана победы.

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