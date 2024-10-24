Зеленский о плане победы: когда будет реализован, увидим Россию на саммите мира

"Когда и если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что план победы Украины рассчитан на то, чтобы лишить Россию альтернатив, на которые она рассчитывает, кроме справедливого мира.

Как объяснил президент, первый пункт плана - это геополитика и приглашение Украины в НАТО, второй - оборона, третий - сдерживание РФ. Четвертый пункт украинского плана предусматривает экономическое сотрудничество, пятый - безопасность.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это. То есть надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции", - добавил глава государства.