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Зеленский после удара РФ по Вольнянску призвал Запад не затягивать с помощью

Фото: россияне обстреляли Вольнянск (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате вражеского обстрела Вольнянска в Запорожской области погибли семь человек, среди которых двое детей. Но количество пострадавших может возрасти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на данный момент известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти", - написал президент в Telegram.

Как отметил глава государства, есть способы преодолеть ежедневный российский террор, от которого страдают украинские города и общины. Для этого, по его словам, следует уничтожать российских террористов и пусковые установки там, где они есть, а также увеличивать количество современников систем ПВО в Украине.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, нужно ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", - подчеркнул Зеленский.

 

 

Напомним, вечером субботы, 29 июня, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне ударили по городу Вольнянск. Было известно о погибших и пострадавших. Под ударом оказались объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская область