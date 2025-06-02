Зеленский после саммита в Вильнюсе: будут новые оборонные пакеты и инвестиции в дроны
В ближайшее время Украина получит новые оборонные пакеты помощи от партнеров. Также будут новые инвестиции в производство украинского оружия, в частности дронов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции после саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе.
По словам Зеленского, он обсуждал с иностранными лидерами операцию СБУ "Паутина".
Как подчеркнул глава государства, операция показала, как на самом деле выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях.
"Все наши совместные инвестиции в производство дронов, весь наш совместный опыт на поле боя, все, что мы делаем вместе с нашими партнерами - все это усиливает Европу. Сегодня мы согласились с нашими партнерами по нескольким совместным решениям, которые усилят нашу безопасность даже больше. Спасибо каждому за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, новые инвестиции в производство украинского оружия, особенно дронов, - отметил президент.
Операция "Паутина"
Напомним, 1 июня, Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина". Ее планировали более полутора лет.
Во время операции дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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