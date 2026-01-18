RU

Зеленский после массированных атак: Украине нужно больше ракет для ПВО

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских энергетиков и ремонтные бригады, которые круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы после российских ударов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

Ситуация в энергосистеме остается сложной

Глава государства отметил, что ситуация в энергосистеме остается непростой, однако власти и соответствующие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру.

Массированная ночная атака РФ

"Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить. И в течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов", - заявил он.

Под ударом находились Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая и Одесская области.

В результате обстрелов пострадали десятки людей, среди них - ребенок. По состоянию на сейчас известно о двух погибших.

Масштабы атак за неделю

Президент подчеркнул, что только за эту неделю Россия применила против Украины:

  • более 1300 ударных дронов;
  • около 1050 управляемых авиационных бомб;
  • 29 ракет различных типов.

Призыв к партнерам

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо больше защиты, прежде всего - ракет к системам противовоздушной обороны.

"Если Россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора. Спасибо всем партнерам, которые сейчас с нами, которые готовы помогать защищать жизнь и усиливать Украину, вместе работать над восстановлением безопасности", - заявил Зеленский.

 

Напомним, по данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала Украину 201 ударным дроном с разных направлений. По состоянию на 08:00 силам ПВО удалось сбить 167 вражеских беспилотников.

