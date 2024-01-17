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Зеленский после Давоса провел Ставку: инициатива должна быть у Украины, а не у врага

Среда 17 января 2024 22:24
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Зеленский после Давоса провел Ставку: инициатива должна быть у Украины, а не у врага Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На сегодняшней Ставке верховного главнокомандующего, состоявшейся после проведения в швейцарском Давосе международного экономического форума, обсудили действия на стратегическом уровне. В частности, перспективы для сохранения инициативы у Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, был "стратегический уровень обсуждения: наши действия в этом году".

"Не только оборонные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И это фундаментальная задача - сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", - подчеркнул он.

Также президент рассказал, что сегодня провел отдельное совещание с министром обороны.

"Готовим больше силы для нашего государства", - отметил Зеленский.

Кроме того, на Ставке обсуждали оперативную актуальную ситуацию на фронте

"Докладывали командующие. Разные направления: восток, юг. Также север - противодействие диверсионным группам, укрепление границы", - рассказал президент.

Посещение Зеленским Давоса

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Давос (Швейцария) для участия во Всемирном экономическом форуме. В частности, глава государства выступил с речью в ходе мероприятия.

С главными заявлениями Зеленского в ходе выступления можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Также украинский президент 17 января по итогам Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений, в частности высказался о задержке помощи для страны со стороны партнеров и союзников, отреагировал на поставки ракет КНДР в Россию, и высказался о возможном президентстве Дональда Трампа в США.

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