ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский подтвердил удар РФ по поезду с экс-директором ЦРУ: думаю, русские знали

22:46 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский подтвердил удар РФ по поезду с экс-директором ЦРУ: думаю, русские знали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российский дрон атаковал поезд с западными чиновниками на Волыни. Среди пассажиров находился эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского интервью CBS News.

По словам Зеленского, российский беспилотник атаковал пассажирский поезд на Волыни, в котором находились иностранные чиновники, прибывшие в Украину с визитом. Среди пассажиров был бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

После атаки иностранным представителям пришлось эвакуироваться вблизи границы с Польшей. По словам Зеленского, в поезде также находились представители европейских стран.

Президент Украины предположил, что российская сторона могла знать о присутствии американцев в поезде. В то же время, он отметил, что не может утверждать это наверняка, однако лично склоняется именно к такой версии.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали, - подчеркнул Зеленский. - Вот почему, несмотря на то, что в этом поезде находились европейцы, американцы и большая делегация, они все равно совершили атаку".

При этом Зеленский не утверждал, что присутствие американцев стало причиной российского удара. Речь идет о предположении о том, могла ли РФ заранее знать состав пассажиров.

Что известно об ударе по поезду

Напомним, Россия 13 сентября ударила по железной дороге у украинско-польской границы. Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей.

По данным Der Spiegel, незадолго до атаки на станции Ягодин находился поезд, в котором ехали советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, другие европейские дипломаты и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время, как отметили в "Укрзализныце", во время непосредственной атаки на станции Ягодин находился другой поезд, в котором ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В "Укрзализныце" предположили, что российский беспилотник мог быть нацелен именно на дипломатический поезд. Он покинул станцию ранее запланированного из-за изменений в графике движения, связанных с ситуацией безопасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Владимир Зеленский Польша Соединенные Штаты Америки
Новости
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа