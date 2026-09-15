Зеленский подтвердил удар РФ по поезду с экс-директором ЦРУ: думаю, русские знали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского интервью CBS News .

По словам Зеленского, российский беспилотник атаковал пассажирский поезд на Волыни, в котором находились иностранные чиновники, прибывшие в Украину с визитом. Среди пассажиров был бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

После атаки иностранным представителям пришлось эвакуироваться вблизи границы с Польшей. По словам Зеленского, в поезде также находились представители европейских стран.

Президент Украины предположил, что российская сторона могла знать о присутствии американцев в поезде. В то же время, он отметил, что не может утверждать это наверняка, однако лично склоняется именно к такой версии.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали, - подчеркнул Зеленский. - Вот почему, несмотря на то, что в этом поезде находились европейцы, американцы и большая делегация, они все равно совершили атаку".

При этом Зеленский не утверждал, что присутствие американцев стало причиной российского удара. Речь идет о предположении о том, могла ли РФ заранее знать состав пассажиров.

Что известно об ударе по поезду

Напомним, Россия 13 сентября ударила по железной дороге у украинско-польской границы. Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей.

По данным Der Spiegel, незадолго до атаки на станции Ягодин находился поезд, в котором ехали советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, другие европейские дипломаты и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.