Зеленский о поддержке со стороны партнеров: это зависит от избирательных процессов

Поддержка Украины в этом году напрямую будет зависеть от результатов избирательных процессов, которые пройдут в разных странах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

На вопрос журналиста относительно дальнейшей поддержки Украины, президент заявил, что Украина будет работать для того, чтобы "никто не сошел с дистанции".

"Дипломатично работать, чтобы никто не сошел с дистанции, зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран. К сожалению, должен констатировать, что это зависит от избирательных процессов. Если социум поддерживает твою помощь Украине, то ты будешь помогать, если нет, то или ты не будешь помогать, или будешь уменьшать, или будешь терять поддержку общества", - отметил Зеленски.

Он пояснил, что сейчас самые смелые борются даже с общественным мнением, чтобы помогать Украине.

"Очень мало тех, кто терял должность руководителя государства ради поддержки Украины, потому что шел против общественного мнения. Многие лидеры меняли общественное мнение. На дистанции может кто-то сойти, а может кто-то прийти. Мы работаем над поддержкой других континентов", - подытожил президент.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Прошедшая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.

РБК-Украина в своем материале приводила ключевые заявления президента Украины.

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