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Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Верховной раде.

По мнению Зеленского, в Украине должны применяться все лучшие мировые практики физической и ментальной реабилитации.

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные практики, все решения, какими бы сложными или непривычными они не казались бы для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны ", - сказал президент.

Зеленский поддержал не только легализацию медицинского каннабиса, но и его контролируемое производство в Украине.

"В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - заявил Зеленский.

Легализация медицинского каннабиса

Напомним, что Украина постепенно идет к процессу легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств. Однако значительная часть украинцев выступают против легализации медицинского каннабиса.

Как сообщалось, еще в феврале 2023 года в профильном комитете Совета поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса.

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Владимир ЗеленскийМедицинский каннабис