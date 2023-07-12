Украина точно станет членом НАТО после завершения войны, - Зеленский об итогах саммита

"Что мы получили от саммита. Мы получили большой позитив. Мы действительно получили объединение и лидеры поддержали Украину. Поддержали недвусмысленность, что Украина будет в НАТО. Говоря, когда это будет, то я уверен, согласно той поддержке и заявлению каждого лидера на заседании Совета Украина - НАТО, я считаю, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, простым языком, Украину точно пригласят в НАТО "в тот момент, когда закончится война". Он отметил, что понимает условия членства нашей страны.

"Может не все детали кто-то коммуницирует, но для меня очень важно, что это зависит от безопасности, что есть однозначность, что Украина будет в НАТО, что никто не будет торговать членством НАТО, что это будет реальное политическое решение основанное на безопасности ситуации в Украине", - пояснил президент.

Также он добавил, что верит в следующий важный шаг для Украины во время следующего саммита, который станет юбилейным и состоится в Вашингтоне.

"Мне кажется, надо много работать и готовиться к этому саммиту. Кроме этого, пожелание одно - победа. У меня есть одна цель - победа. С победой точно придет членство в НАТО", - отметил Владимир Зеленский.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, с 11 по 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в сфере безопасности и экономической сфере.