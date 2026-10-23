Зеленский подписал законы о налогах на посылки и отчетность онлайн-платформ

Законы предусматривают упразднение налоговых льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро и автоматический обмен информацией о доходах пользователей цифровых платформ с налоговой службой.

Принятие этих законов является структурным маяком новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Украина должна была выполнить соответствующие условия до конца марта 2026 года.

Кроме того, законы об отмене НДС-льготы для международных посылок и автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах являются условием получения Украиной первого транша кредитной помощи от ЕС Ukraine Support Loan.

Налоги на посылки

Законы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению товаров, приобретенных через маркетплейсы и доставленных из-за границы.

НДС на онлайн-покупки стоимостью до 150 евро будут начислять и платить электронные платформы.

В то же время, некоммерческие международные посылки стоимостью до 45 евро будут оставаться освобожденными от НДС.

По оценкам авторов законопроекта, введение НДС на международные онлайн-покупки может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства планируют направлять в специальный фонд госбюджета на нужды ВСУ.

Отчетность онлайн-платформ

Документ предусматривает введение системы обмена налоговой информацией в соответствии с европейскими правилами.

Онлайн-платформы будут передавать налоговой службе данные о доходах своих пользователей.

Новые правила будут охватывать деятельность через электронные сервисы, включая продажу товаров и услуг.

Документ устанавливает порядок отчетности цифровых платформ о доходах пользователей.