Зеленский подписал закон об условиях получения 50 млрд долларов от российских активов

Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства". Введение инструмента условных обязательств касается ограниченных прав кредиторов требовать возврата таких обязательств государством.

Документом установлено, что деньги кредита на 50 млрд долларов не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

Кредит под российские активы

В октябре текущего года Европейским Союзом вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 млрд евро (приблизительно 50 млрд долларов) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины.

Такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.