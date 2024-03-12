Зеленский подписал закон о цивилизованном лоббизме: что изменится

Закон вступает в силу через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.

Нормы закона

Принятым законом предусматривается создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В Реестр лицом, которое намерено зарегистрироваться в качестве субъекта лоббистской деятельности и/или субъекта адвокации, вносится четкий перечень информации.

В Реестр вносятся сведения о лоббистских контрактах, источниках финансирования, клиентах и бенефициарах осуществления лоббирования и субъекте лоббирования.

Определено, что вносимые в него сведения являются публичными. Доступ к Реестру прозрачности – открытый и бесплатный.

Доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация - не лоббизм, и это зафиксировано в проекте закона.

Рекомендации Еврокомиссии

Напомним, 8 ноября 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Лидеры стран Европейского союза во время саммита 14 декабря одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Что такое лоббирование

Лоббирование – это процесс влияния на принятие решений правительственными чиновниками, законодателями или другими представителями власти с целью поддержания конкретных интересов или взглядов. Это может включать в себя различные действия, направленные на формирование или изменение законодательства, политики или регулирования.

Лоббирование может быть представлено как представителями предприятий, отраслей, общественных организаций, профсоюзов, адвокатских фирм и других групп, имеющих определенные интересы. Этот процесс может включать встречи с законодателями, написание законопроектов, обращение к общественности или медиа, финансовую поддержку кампаний политиков и т.д.

В ряде стран лоббирование регулируется законодательством во избежание коррупции и обеспечивает прозрачность во влиянии групп интересов на принятие решений. Однако эффективность этих правил и уровень влияния лоббистов могут разниться в зависимости от страны и конкретных условий.