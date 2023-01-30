ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подписал закон об уплате налогов и коммуналки электронными деньгами: подробности

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 января 2023 16:13
Зеленский подписал закон об уплате налогов и коммуналки электронными деньгами: подробности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Как отмечается в законе, платить налоги и коммунальные платежи можно будет электронными деньгами, но есть один нюанс. Это можно будет делать только после завершения/отмены режима военного положения, поскольку на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено.

Согласно пояснительной записке, депутаты предусмотрели возможность уплаты электронными деньгами налогов и сборов, коммунальных услуг; осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III групп.

При этом требования о возможности открытия и ведения счетов в электронных деньгах распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах. Законодатели таким образом планируют сделать все платежи в Украине более прозрачными и сузить возможности для уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, законопроект приравнивает к налогооблагаемым доходам доходы поставщиков платежных услуг, а также продлевает срок для перелицензирования операторов платежных услуг с 1 февраля до 1 мая 2023 года.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Украине предлагается продлить налоговые льготы в период действия военного положения. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, что Украина обязалась упразднить налоговые льготы, введенные с начала войны.

В четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Налоги
NEWS
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход