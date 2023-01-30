Зеленский подписал закон об уплате налогов и коммуналки электронными деньгами: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.
Как отмечается в законе, платить налоги и коммунальные платежи можно будет электронными деньгами, но есть один нюанс. Это можно будет делать только после завершения/отмены режима военного положения, поскольку на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено.
Согласно пояснительной записке, депутаты предусмотрели возможность уплаты электронными деньгами налогов и сборов, коммунальных услуг; осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III групп.
При этом требования о возможности открытия и ведения счетов в электронных деньгах распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах. Законодатели таким образом планируют сделать все платежи в Украине более прозрачными и сузить возможности для уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, законопроект приравнивает к налогооблагаемым доходам доходы поставщиков платежных услуг, а также продлевает срок для перелицензирования операторов платежных услуг с 1 февраля до 1 мая 2023 года.
На днях РБК-Украина сообщало, что в Украине предлагается продлить налоговые льготы в период действия военного положения. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.
Напомним, что Украина обязалась упразднить налоговые льготы, введенные с начала войны.
В четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
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