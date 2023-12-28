RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о криминализации контрабанды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу закона.

Сегодня, 28 декабря, украинский президент подписал законопроект 5420 по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Закон, в частности, предусматривает с 1 июля 2024 года уголовную ответственность за товарную контрабанду стоимостью:

  • от 7,57 до 15,14 млн гривен в виде штрафа от 170 до 425 тысяч гривен;
  • свыше 15,14 млн гривен - ответственность от штрафа в 850 тысяч гривен до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн гривен будет действовать санкция от 340 тысяч гривен штрафа до 6 лет лишения свободы, а стоимостью более 2,271 млн гривен - от 1,275 млн гривен штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Заметим, что принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Макрофинансовая помощь ЕС для Украины

В 2022 году Совет Европейского союза согласовал предоставление Украине помощи на сумму 18 млрд евро в течение 2023 года. Уже в январе этого года наша страна получила первый транш помощи в размере 3 млрд евро. Тогда же сообщалось, что предстоящие выплаты в размере 1,5 миллиарда евро в месяц будут продолжаться с марта. В частности, они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий.

В последний раз Украина получала очередной транш в ноябре текущего года. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро. В частности, Брюссель намерен выделить 50 млрд евро к 2027 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКонтрабанда