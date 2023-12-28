Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

Сегодня, 28 декабря, украинский президент подписал законопроект 5420 по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Закон, в частности, предусматривает с 1 июля 2024 года уголовную ответственность за товарную контрабанду стоимостью:

от 7,57 до 15,14 млн гривен в виде штрафа от 170 до 425 тысяч гривен;

свыше 15,14 млн гривен - ответственность от штрафа в 850 тысяч гривен до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн гривен будет действовать санкция от 340 тысяч гривен штрафа до 6 лет лишения свободы, а стоимостью более 2,271 млн гривен - от 1,275 млн гривен штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Заметим, что принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Макрофинансовая помощь ЕС для Украины

В 2022 году Совет Европейского союза согласовал предоставление Украине помощи на сумму 18 млрд евро в течение 2023 года. Уже в январе этого года наша страна получила первый транш помощи в размере 3 млрд евро. Тогда же сообщалось, что предстоящие выплаты в размере 1,5 миллиарда евро в месяц будут продолжаться с марта. В частности, они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий.

В последний раз Украина получала очередной транш в ноябре текущего года. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро. В частности, Брюссель намерен выделить 50 млрд евро к 2027 году.

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