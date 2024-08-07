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Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании

Среда 07 августа 2024 18:50
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Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении в прежнем воинском звании во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Отмечается, что парламент принял акт еще 16 июля.

Целью закона является восстановление в звании военных, которых ранее лишили воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и прочее во время действия военного положения.

Право применять поощрения предоставляется:

  • главе Министерства обороны Украины - относительно воинских званий офицерского состава;
  • главнокомандующему Вооруженных Сил Украины относительно воинских званий сержантского состава.

В частности лицо, которое восстановили в воинском звании, может пользоваться правами и льготами в соответствии с восстановленным званием.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский, сегодня, 7 августа, также подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Между тем, комитет по национальной безопасности и обороне поддержал законопроект, предусматривающий запрет мобилизации мужчин до 25 лет.

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