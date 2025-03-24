Зеленский подписал закон о повышении акцизов: на сколько подорожают сигареты

Согласно закону, будет увеличена специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% - с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% - с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Эксперты прогнозируют подорожание сигарет теми же темпами, как все последние годы. Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай отметил: "Вижу несутся какие-то совсем странные цифры, и никто их не проверяет, поэтому напишу. Сигареты в следующем году из-за повышения акцизов подорожают не на 40 гривен за пачку, а на 20-25 (с учетом НДС)".

По данным Госстата, в 2024 году сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% (на 22,5 гривен) до 118,7 гривен за пачку. В 2023 году сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку. В 2022 году сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.

Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 года, в связи с чем цены на него почти не растут.

Обоснование закона

Как отметили в пресс-службе Минфина, с 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству - не менее 90 евро за 1000 шт. сигарет.

"Но из-за процессов девальвации, в частности, вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет лишь уровня 70 евро. То есть, действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня, установленного директивой ЕС", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает постепенное, в течение 4 лет, повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня, установленного директивой 2011/64/ЕС с учетом евроинтеграционных обязательств Украины. Также ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро.

ttps://mof.gov.ua/

Курение в Украине

В сентябре-октябре 2024 года 27% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно или не ежедневно). Употребление табачных или никотиновых изделий по-прежнему заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 39,5%, среди женщин – 17%.