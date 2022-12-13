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Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером, 13 декабря, подписал закон №5369 про ликвидацию Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Принятый 13 декабря закон кроме ликвидации ОАСК, предусматривает создание Киевского городского окружного административного суда.

Напомним, 13 декабря Верховная рада одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева и проголосовала за создание Киевского городского окружного административного суда.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года. Вместо него глава государства предложил создать Киевский городской окружной административный суд.

При внесении законопроекта на рассмотрение президент заявил, что ОАСК - это "суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

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