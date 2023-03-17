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Зеленский подписал закон о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

По закону источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут средства государственного и местных бюджетов, международных финансовых организаций, репарации или другие взыскания из Российской Федерации.

Основные положения закона:

  • Компенсации будут предоставляться исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022;
  • Закон не будет распространяться на объекты, на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории;
  • Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, являющиеся владельцами;
  • За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно – для таких случаев предлагают исключительно восстановление из-за строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них;
  • Предельный размер компенсации - и денежной, и посредством жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат;
  • Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков;
  • Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Напомним, что еще в феврале Верховная рада Украины приняла закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

В Украине с начала полномасштабной войны уже более 325 тысяч граждан сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе из-за "Дію".

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