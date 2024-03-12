Зеленский подписал закон, который позволит погибшим военным стать родителями

Согласно данным, которые обнародовали на сайте парламента, президент подписал закон сегодня, 12 марта.

Что предусматривает документ

Теперь репродуктивные клетки военных будут бесплатно сохранять в течение 3 лет с момента гибели. В случае окончания срока сохранение клеток его можно будет продлить за счет другого лица, которого определил сам военный.

Военный, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти.

В случае использования для зачатия репродуктивных клеток погибшего военного он будет признан отцом или матерью рожденного ребенка.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Украине разразился скандал из-за того, что женщинам на законодательном уровне запретили использовать репродуктивный материал погибших на войне мужчин.

При этом в Украине собирались утилизировать весь биоматериал тех мужчин, которые погибли на войне. Более подробно о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

В конце января 2024 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект о репродуктивном материале военных. Биоматериалы военных предложили хранить бесплатно, но не уничтожать.

Уже 7 февраля Рада поддержала этот законопроект.