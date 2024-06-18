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Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Фото: Роуминг в странах ЕС для украинцев будет бесплатным четыре месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона № 10265 на сайте парламента.

Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы - в Украине.

Закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС, а именно - получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС "Роуминг как дома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

На практике RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.

Закон также гармонизирует национальное законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством Европейского Союза.

По мнению авторов документа, закон существенно улучшает инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Отечественные предприятия получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также он обеспечивает сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

 

Напомним, в июле 2023 года ЕС продлил бесплатный роуминг для украинских пользователей еще на год. Как отметили в Еврокомиссии, доступные звонки позволяют украинцам, которые нашли убежище в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине.

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