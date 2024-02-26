Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, подписал закон о демобилизации военных срочной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.
Отмечается, что закон сегодня подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и сам Зеленский.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только на некоторым основаниях.
Недавно президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. Сегодня Комитет по национальной безопасности парламента поддержал документ.
Документ устанавливает, что срочники освобождаются от службы в запас в сроки, определенные указом президента.
В пятницу Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №11035 о демобилизации военных срочной службы.
Сообщалось, что в окончательном виде в законопроект включена норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны. Военные не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.
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