Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ: какие изменения

Согласно указу, не допускается назначение лиц, в том числе в период действия военного положения, лиц, имеющих образование (кроме случаев, когда такое назначение происходит по собственному желанию), на военные должности, непосредственно не связанные с оказанием медицинской, фармацевтической, реабилитационной помощи (медслужбой) и для занятия которых требуется более низкий, чем имеющийся уровень образования и квалификации.

Во время действия военного положения на офицерские должности могут назначаться военные рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по мобилизации или контракту и которые:

имеют высшее образование уровня магистра по направлениям медицина, фармация, психология, реабилитация, протезирование и т.д;

могут быть призваны на офицерские должности в медицинских, психологических или реабилитационных подразделениях - в зависимости от потребностей ВСУ.

Этим указом также установлено, что воинское звание младшего лейтенанта запаса присваивается ряду лиц, относящихся к разным группам, в частности - гражданам, имеющим высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления или приравненное к нему, аттестованным к присвоению воинского звания.