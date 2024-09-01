Зеленский подписал ряд санкционных решений: что известно

Глава государства отметил, что сегодня он подписал ряд санкционных решений, ранее принятых СНБО.

"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло - на войну", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что задача для всех представителей Украины - сделать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.