RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал ряд санкционных решений: что известно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина ввела новые санкции. На этот раз они касаются коллаборантов и тех, кто обеспечивает работу авиационной инфраструктуры РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства отметил, что сегодня он подписал ряд санкционных решений, ранее принятых СНБО.

"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло - на войну", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что задача для всех представителей Украины - сделать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

Напомним, что в прошлом месяце Зеленский на 10 лет продлил санкции против физических и юридических лиц, которые сотрудничают со странной агрессором Россией.

В частности, санкции продлены против пророссийских медийных деятелей Игоря Гужвы и Анатолия Шария, главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, а также аффилированных с ними компаний и активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСанкции против РоссииВойна в Украине