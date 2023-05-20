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Зеленский подвел итог первого дня на саммите G7: вернемся с еще большими возможностями

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

После саммита G7 у Украины будет еще больше возможностей для защиты страны от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства Владимира Зеленского.

За первый день саммита G7, проходящего в японском городе Хиросима, Зеленский провел встречи с представителями Италии, Британии, Индии, Франции и Германии.

В целом президент обсудил с союзниками украинскую "формулу мира" и ситуацию на фронте.

Он также встретился с резидентом Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе встречи они обсудили вопросы безопасности, обороны, экономики и общую политику.

"Уверен, вернемся с этого визита с еще большими возможностями для вас - защитники и защитницы", - подчеркнул президент.

Зеленский в Японии

Сегодня в японском городе Хиросима проходит 48-й саммит G7. Президент Владимир Зеленский также участвует в саммите. Среди стран-членов "большой семерки" такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.

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