Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам

Уровень интеграции Украины в международные отношения позволит нашему государству участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня в нашей стране традиционно отмечается День работников ракетно-космической отрасли. Той отрасли, которой всегда славилась Украина. И я уверен, что будет делать. Спасибо всем, кто сохранил этот наш потенциал", - сказал Зеленский.
По его словам, "наш нынешний уровень интеграции в международные отношения, наш уровень силы - и государства, и общества, которого Украина заслуживает, уровень наших людей - все это позволит Украине участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами, а нашему бизнесу - наравне с передовыми компаниями".
"Но сначала - победим! В частности, благодаря и украинским ракетам", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина разработала и применила в бою управляемую артиллерийскую ракету с большей дальностью действия и более тяжелой боеголовкой, чем хваленые боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), предоставленных США и союзниками.
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