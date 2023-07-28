RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться не шли дальше больной фантазии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Победа Украины в войне должна быть такой, чтобы любые попытки России вернуться на нашу территорию не шли дальше больной фантазии тех, кто вынашивает подобные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, что вынашивают подобные планы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "именно наша государственность - это наш ответ на потребность в безопасности и мире для Украины".

День Государственности Украины

Сегодня, 28 июля, украинцы во второй раз отмечают День Государственности.

Праздник Украинской Государственности установил президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины, а впервые его отметили в прошлом году.

Определяющей дата празднования - 28 июля, ведь в этот день также отмечается День крещения Киевской Руси, который так же совпадает с церковным Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого. Именно в этом совпадении скрывается смысл Дня Государственности.

Подробнее о том, чем важен этот день для нашей страны, и что следует знать о дате празднования - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины