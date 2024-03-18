Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине года, - Шмыгаль

Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в Европейский Союз начнутся в первой половине 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Euractiv .

"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского совета на его ближайшем заседании (на этой неделе, - ред.) и полагаем, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года", - сказал он.

На прошлой неделе Европейская комиссия направила государствам-членам проект рамок переговоров о вступлении Украины в соответствии с решением лидеров ЕС, принятым в декабре .

"Мы надеемся, что наши европейские партнеры одобрит его без каких-либо дополнительных поправок, как предлагает Еврокомиссия", - сказал премьер-министр Украины.

Как отметил Шмыгаль, президент Европейского совета Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС. "Но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше, сразу после нашей победы", - сказал премьер.

Он добавил: "Мы выполним нашу домашнюю работу очень быстро - я думаю, что это займет у нас не более двух лет".

Больше выгоды, чем затрат

На вопрос, не беспокоится ли он, что заявка столкнется с сопротивлением со стороны ряда государств-членов ЕС из-за больших расходов, Шмыгаль ответил: "Украина принесет в ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения".

В недавнем отчете аналитического центра Bruegel, а также во внутренних документах ЕС, финансовые затраты на присоединение Украины к семилетнему бюджету ЕС оцениваются в 110-136 млрд евро, что составляет примерно 0,10–0,13% ВВП блока.

"Мы видели сообщения, но украинский рынок, Силы обороны Украины, украинское сырье и критически важные материалы и другие отрасли могут принести гораздо больше с точки зрения безопасности и экономических выгод", - сказал Шмыгаль.

Процесс вступления Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины о вступлении в ЕС.

Как заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.