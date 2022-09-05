Зеленський переговорив з Джонсоном після обрання нового прем'єра в Британії

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - пише президент.

Як відзначає The Guardian, Джонсон подякував Зеленського за "лідерство й дружбу". Він вірить у те, що Україні вдасться побороти російську агресію.

За словами Джонсона, українські військові й надалі успішно відкидатимуть російських окупантів, а Великобританія, як і раніше, непохитно підтримуватиме Україну.

Також колишній прем'єр додав, що для нього було честю співпрацювати, після чого лідери домовились підтримувати тісні дружні стосунки й надалі.