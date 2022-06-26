Зеленський про переговори щодо ПРО для України: вже є певні домовленості

Він зазначив, що частину ракет українські захисники збивають, але лише частину.

"Нам потрібна потужна протиповітряна оборона. Сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від ракет. Про це ми щоденно говоримо з партнерами. Є вже певні домовленості", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що партнерам необхідно пришвидшувати постачання, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі.

Зеленський також додав, що будь-які затримки з передачею зброї - це запрошення для Росії бити знову і знову.