ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з Росією: ми на колінах просити про зустріч не будемо

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 квітня 2022 21:24
Зеленський про переговори з Росією: ми на колінах просити про зустріч не будемо Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не будуть на колінах просити нову зустріч з Росією для переговорів. Глава держави додав, що для припинення війни потрібне бажання Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Індійському телеканалу Republic Media Network.

"Я вважаю, що було б краще, щоб вже з пулом цих домовленостей (про гарантії безпеки – ред.) зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика",- сказав Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона не проти, щоб переговорний процес проходив у паралельному форматі. За його словами, це краще, ніж очікувати зустріч через рік або два.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче, щоб війна тривала так довго. Однак, за його словами, в будь-якій війні є кілька сторін і тут важливо, щоб було бажання з боку Москви.

"Бо на колінах ніхто їх просити про зустріч, про дзвінки, про завершення війни ніхто не буде", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів України і Росії.

Зазначимо, в офісі президента України закликали Росію довести готовність до переговорів, знизивши градус ворожості в росЗМІ.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі