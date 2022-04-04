Зеленський про переговори з Росією: ми не хочемо втрачати людей, треба діалог

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що незважаючи на військові злочини, потрібно підтримувати діалог з Росією на переговорах. Щоб досягти миру і попередити ще більше жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з пресою у звільненій Бучі.

"У будь-якому випадку, на території нашої країни буде мир. Україна не може жити у війні. Ми знаходимося в Європі в 21 столітті, ми прагнемо до миру. Ми гідні його. Світ не може бути без перемоги", - зазначив Зеленський.

За його словами, перемога може опинитися в дипломатичному форматі, підкріпленому бойовими кроками української армії.

"Бойові кроки наша армія демонструє, але ми не хочемо втратити більше людей. Тому потрібен той чи інший діалог", - додав президента.