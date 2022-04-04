RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про переговори з Росією: ми не хочемо втрачати людей, треба діалог

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що незважаючи на військові злочини, потрібно підтримувати діалог з Росією на переговорах. Щоб досягти миру і попередити ще більше жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з пресою у звільненій Бучі.

"У будь-якому випадку, на території нашої країни буде мир. Україна не може жити у війні. Ми знаходимося в Європі в 21 столітті, ми прагнемо до миру. Ми гідні його. Світ не може бути без перемоги", - зазначив Зеленський.

За його словами, перемога може опинитися в дипломатичному форматі, підкріпленому бойовими кроками української армії.

"Бойові кроки наша армія демонструє, але ми не хочемо втратити більше людей. Тому потрібен той чи інший діалог", - додав президента.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що мирні переговори з Росією не прискорять зняття з неї санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація