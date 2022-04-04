ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак виключив послаблення санкцій у перемовинах з РФ: про це ніхто не думає

Новость на русском →
Київ, Понеділок 04 квітня 2022 12:38
Єрмак виключив послаблення санкцій у перемовинах з РФ: про це ніхто не думає Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що ведення перемовин з Росією ніяким чином не пришвидшить зняття з неї санкцій. Українські дипломати не дають ні на хвилину забути, що відбувається в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в інтерв'ю в ефірі телеканалу Рада.

Він також підкреслив, що для держави сьогодні є пріоритетом припинення війни, створення нової системи безпеки, оскільки зрозуміло, що "після подій в Україні її не існує".

"Про послаблення санкційного режиму не йде мова, про це навіть ніхто не думає. Будь-які думки можуть з'являтися лише після того, як всі російські війська вийдуть з України. Ми ніколи не будемо розглядати будь-які компроміси, які стосуються незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, це є для нас недопустимо", - запевнив Єрмак.

Своєю чергою він наголосив, що Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси щодо своїх державних кордонів.

"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси, що стосуються незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. Це є для нас неприпустимо. Безумовно позиція держави, що сьогодні Україна повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів", - резюмував Єрмак.

Зазначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, санкцій проти Російської Федерації сьогодні недостатньо. Він наголосив на важливості переглянути політичну поведінку, яка дозволила розпочати війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Андрій Єрмак Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні