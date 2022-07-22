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Зеленський про переговори з Путіним: поки росіянам не наб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють

Фото: президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні недоречно вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Спочатку треба звільнити захоплені території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Wall Street Journal.

За словами Зеленського, українська сторона відчайдушно намагалася знайти дипломатичне вирішення військового конфлікту з Москвою до вторгнення 24 лютого 2022 року, але Путін три роки не відповідав на дзвінки.

"Він прийшов сюди без розмов, вбив людей, переселив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, входять туди, а потім кажуть: "Давайте домовлятися". З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони покриті кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм змити це", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що після п'яти місяців війни громадяни України не налаштовані на переговори з Росією.

"Суспільство вважає, що спочатку мають бути звільнені всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як нам жити в майбутньому. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше загине ... Ми б вважали за краще провести деокупацію невійськовим шляхом і врятувати життя людей. Але ми маємо справу з тими, з ким маємо справу. Поки їм не наб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський порівняв Путіна з пітоном, який хотів проковтнути Україну, але тепер ризикує лопнути.

Він також назвав нові дані щодо щоденних втрат на фронті.

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