Зеленський передав США новий елемент стратегії щодо війни на Донбасі, - Кулеба
Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі. Це відбулось під час зустрічі з Ентоні Блінкеном.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".
Країни зокрема розглядають можливість спільної розробки з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.
"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня», - сказав Кулеба.
Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.
"Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - сказав міністр.
Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.
Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.