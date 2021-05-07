ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський передав США новий елемент стратегії щодо війни на Донбасі, -  Кулеба

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 02:02
Зеленський передав США новий елемент стратегії щодо війни на Донбасі, -  Кулеба Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images(
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі. Це відбулось під час зустрічі з Ентоні Блінкеном.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

Країни зокрема розглядають можливість спільної розробки з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.

"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня», - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.

"Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - сказав міністр.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.

Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Сполучені Штати Америки агрессия агресія РФ
NEWS
Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться
Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка