RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский перед саммитом ЕС созвонился с главой Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом ЕС позвонил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.  В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета", - сообщил он. 

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за высокую оценку работы Украины по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии. 

"Рассчитываем на положительное решение о выделении 50 млрд евро и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Европа должна решительно защищать свои ценности и свое единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом", - добавил он. 

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В начале ноября Еврокомиссия в отчете рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что Будапешт выступает против открытия диалога.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер угрожает заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕврокомиссияВступление в ЕСВойна России против УкраиныУрсула фон дер Ляйен