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Зеленський про пенсії європейського рівня: очікувати не варто

Автор: Олександр Білоус

Громадянам України не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня. Але деяке підвищення заплановане на наступний рік.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи параметри соціальних виплат у держбюджеті-2021 року, Зеленський сказав:

"Соціалка. Поставлена задача підвищення зарплат науковцям і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам", - сказав він.

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Як нагадав президент, з наступного року заплановані доплати пенсіонерам старше 75 років.

"Чи варто очікувати, що вона одразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але наступного бюджетного року вона буде збільшена і все одно, у будь-якому випадку, за декілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", - сказав президент.

Нагадаємо, згідно з проектом державного бюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.

Відзначимо, у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Прогноз погоди
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