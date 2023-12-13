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Зеленский в парламенте Норвегии: 21 век не должен стать временем побед диктаторов

Норвегия, Среда 13 декабря 2023 22:13
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Зеленский в парламенте Норвегии: 21 век не должен стать временем побед диктаторов Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Саммит Украина плюс страны Северной Европы, прошедший сегодня, 13 декабря в Осло, стал большим шагом для мотивации людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Это честь для меня - уже второй раз обращаться к парламенту и народу Норвегии, и теперь не онлайн, а лично. Для меня важно поблагодарить именно лично за всю ту чрезвычайную поддержку, которую Украина получает от Норвегии", - сказал Зеленский.

По словам президента, Норвегия стала первой страной, которая утвердила программу долговременной поддержки для Украины и для украинских семей.

"Ваш пример стал образцом и для других государств. Сегодня здесь, в Осло, состоялся саммит Украина плюс страны Северной Европы. Я услышал, что поддержка наших партнеров в регионе становится долговременной. Огромный шаг", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что это огромный шаг не только относительно того, чтобы послать правильный сигнал Москве, что Украина не останется без поддержки.

"Это правильный сигнал всем нашим людям, нашим воинам - каждому и каждой в Украине, кто сражается и работает ради свободы. Это важно для мотивации людей, и не только в Украине. ХХІ век точно не должен стать временем для побед диктаторов. И не станет. Мы должны сделать для этого достаточно!", - добавил президент.

Визит Зеленского в Норвегию

Напомним, сегодня, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил Осло для участия в саммите "Украина - Северная Европа".

В частности он запланировал встречи с лидерами Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

Что именно обсудили стороны на этой встрече, и каких договоренностей достигли – читайте в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что сегодня власти Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии подтвердили свою твердую поддержку Украины и намерение усилить санкционное давление в отношении РФ из-за ее агрессии.

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