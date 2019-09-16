Зеленський сподівається, що зустрічі в норманском форматі будуть проходити частіше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічі лідерів країн в нормандському форматі повинні відбуватися частіше. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаной Чапутовой, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що наполягає на проведенні зустрічей з лідерами країн у нормандському форматі до тих пір, поки не буде вирішено питання повернення українських територій і припиненням війни.

"Очікую, що зустрічі в нормандському форматі будуть часто, поки ми не вирішимо питання повернення наших територій і з припиненням війни", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил. Зеленський поклав великі надії на головування Словаччини в ОБСЄ і на кроки щодо істотного прогресу для досягнення миру на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, зустріч лідерів країн в нормандському форматі повинна була відбутися 16 вересня, але російська сторона не змогла приїхати в цей день.