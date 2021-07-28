Зеленський відповів на статтю Путіна й нагадав, хто заснував Москву

Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи – Київської Русі, і "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не слід зазіхати" на її спадщину, а також "намагатися якось довести свою причетність до подій, які відбувалися далеко від них".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, історія християнства в східній Європі почалася в Києві – з цього рішення київського князя Володимира, яке сьогодні віряни відзначають як свято.

"(Хрестили) Київську Русь - Україну", - акцентував президент і уточнив, що це "не частина нашої історії, це і є наша історія".

Ймовірно, маючи на увазі пропагандистську статтю російського президента Володимира Путіна про Україну, Зеленський додав: "Нам не потрібно доводити це історичними трактатами, роботами, статтями, тому що наші докази - вони не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях".

Президент порадив прогулятися Києвом до історичних об'єктів християнства, яких чимало в столиці. На території одного з них, сказав Зеленський, похований син Володимира Мономаха і праправнук князя Володимира - Юрій Долгорукий - "великий князь Київський, засновник Москви".