Зеленський відповів на петиції про свою відставку і глави АП

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про свою відставку, яка набрала 25 тисяч голосів. Про це йдеться на офіційному сайті лідера країни.

Він нагадав, що Конституція України чітко визначає умови, за яких президент повинен покинути свій пост. Їх перелік зазначено у статті 108 основного закону, зокрема, повноваження президента України припиняються достроково у разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті.

"З об'єктивних причин покинути свій пост у відповідності з пунктами 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України і підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму", - заявив він.

Крім того, Зеленський запропонував людям вимагати у народних депутатів проголосувати за законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", який він подав до Верховної Ради 29 травня цього року.

Також Зеленський відповів на електронну петицію № 22/053984 "За відставку глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича". Президент повідомив, що розглянув розміщену на офіційному сайті президента електронну петицію щодо відставки Богдана, яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Зеленський, посилаючись на Конституцію, підкреслив, що глава Адміністрації президента України призначається на посаду і звільняється з посади президентом.

Нагадаємо, 22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського. Петиція набрала більше 39 000 голосів при необхідних 25 тисячах.

Автор петиції Безрук Максим звернувся до президента України із закликом позначити "конкретний шлях", по якому він буде вести країну. Також автор петиції заявив, що перші дії Зеленського в якості президента розчарували його виборців.

Раніше Богдан заявив, що зареєстрована на сайті президента України петиція про відставку Володимира Зеленського була розцінена в Адміністрації президента як жарт. За його словами, велика підтримка петиції продемонструвала АП, що частина українців незадоволена діями Володимира Зеленського.