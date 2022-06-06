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Зеленський відкинув можливість надання російським олігархам українського громадянства

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Російським олігархам на кшталт Романа Абрамовича або Олега Дерипаски не надаватиметься українське громадянство. При цьому країна буде використовувати всі можливості для боротьби з кремлівським режимом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава держави також прокоментував надання російському журналісту Олександру Невзорову українського паспорта. Зеленський заявив, що Невзоров сам подав відповідне звернення про надання йому громадянства.

Президент упевнений, що Україна повинна використовувати різні методи для боротьби з російською владою.

"Якщо у нас є можливість качати російську владу, ми повинні це робити, ми повинні використовувати будь-яку зброю", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії дали українське громадянство.

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Володимир ЗеленськийАлександр Невзоров