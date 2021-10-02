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Зеленський про відставку Разумкова: не виконуєш партійну програму - шукай іншу команду

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський прокоментував процедуру відставку голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Як відзначив лідер країни, це питання внутрішньофракційне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського в ефірі телеканалу "Дім".

За словами Зеленського, йому не подобається те, що Разумков виносить питання своєї відставки в медіа, оскільки воно є внутрішньофракційним.

"Питання Дмитра Олександровича для мене не питання. Я вважаю, що це питання внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми, чи його консультантів, що він виносить це питання в медіа. Для мене все просто: якщо ми боремося з олігархами, підпиши закон, якщо не підписуєте - шукайте іншу команду", - відзначив президент.

Лідер країни додав, що Разумков "живе своїм життям", якщо виступає проти політики, яку підтримує більшість в Верховній раді.

"Якщо не підтримуєте політику щодо олігархів, якщо не підтримуєте санкційну політику щодо Медведчука, то у цих людей інші політичні погляди і це нормально. Але, якщо вони інші ніж у 200 людей, і інші ніж у 73%, які віддали своє голоси за цю програму, то значить, що ти живеш своїм життям", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що "Слуги народу" почали збирати підписи щодо відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

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Володимир ЗеленськийУкраїна