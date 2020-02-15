Зеленський відреагував на публікацію плану щодо України в Мюнхені

Оприлюднений в рамках Мюнхенській конференції з безпеки скандальний план щодо досягнення миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва. Про це на українському ланчі заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, питання Донбасу не можна обговорювати без позиції офіційного Києва.

"Новий план, в Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати нас", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в рамках Мюнхенської конференції пройшло обговорення ситуації в Україні, за результатами якого були опубліковані 12 кроків для досягнення миру в країні. Дана публікація містила кілька гуманітарних і економічних аспектів, однак фактично була спрямована на відновлення зв'язків Євросоюзу з Росією без зняття санкцій за агресію в Україні та анексії Криму.

Однак уже через кілька годин після публікації даний план видалили з сайту Мюнхенської конференції. У МЗС України заявили, що цей документ був "приватною ініціативою експертів" і не є якоюсь офіційною заявою.