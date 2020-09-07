Зеленський відреагував на загострення на Донбасі і вимагає втручання РФ

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Росії втрутитися в ситуацію з загостренням на Донбасі та обстрілами українських позицій. Москва має вплинути на бойовиків для збереження режиму припинення вогню.

Про це повідомив Офіс президента в коментарі РБК-Україна.

Повідомляється, що вчора Зеленський провів спеціальну нараду в зв'язку з обстрілами, в результаті яких один український військовий загинув та ще один був поранений. Президент висловив стурбованість напругою ситуації на Донбасі.

У його Офісі відзначають, що протягом 41 дня режиму припинення вогню не було бойових втрат з української сторони, і перемир'я показало, що є правильним кроком на шляху до досягнення миру на Донбасі.

"Президент ще раз підкреслює, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує всі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, доведено СММ ОБСЄ. Однак, при необхідності, українські військові будуть захищати суверенітет, територіальну цілісність і життя українських громадян, своєчасно і рішуче реагуючи на активність супротивника", - відзначили в Офісі.

Після наради у Зеленського міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Крім того, українська сторона вжила заходів, передбачених домовленостями Тристоронньої контактної групи, і задіяла механізм реагування за сприяння Спільної центру контролю і координації. Також про інцидент поінформували Моніторингову місію ОБСЄ.

В Офісі президента наголосили, що представники ТКГ щодо врегулювання на Донбасі будуть збиратися і сьогодні.

"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше у російського президента Володимира Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі. Його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що Москва буде робити все можливе для деескалації.

Відзначимо, 6 вересня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий Тарас Кубійович. Ще один боєць отримав поранення в ході іншого обстрілу.