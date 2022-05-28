RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на блокаду Херсона: людей намагаються взяти в заручники

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти блокадою жителів Херсонської області намагаються взяти їх в заручники і не випускати на підконтрольні Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей з Херсонської області. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень не прийматиме", - зазначив президент.

За його словами, це прояв слабкості з боку російських військ.

"Прояв того, що їм нічого дати людям, а люди нічого не хочуть від них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все собі, це тільки питання часу. І кожен день цей час до звільнення скорочується", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти повністю заблокували виїзд з Херсонської області в регіони, підконтрольні українському уряду.

Також стало відомо, що окупаційна влада відклали так званий "референдум" у Херсоні на наступний рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХерсонская областьВійна Росії проти України