Зеленський відреагував на блокаду Херсона: людей намагаються взяти в заручники

Російські окупанти блокадою жителів Херсонської області намагаються взяти їх в заручники і не випускати на підконтрольні Україні території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей з Херсонської області. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень не прийматиме", - зазначив президент.
За його словами, це прояв слабкості з боку російських військ.
"Прояв того, що їм нічого дати людям, а люди нічого не хочуть від них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все собі, це тільки питання часу. І кожен день цей час до звільнення скорочується", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти повністю заблокували виїзд з Херсонської області в регіони, підконтрольні українському уряду.
Також стало відомо, що окупаційна влада відклали так званий "референдум" у Херсоні на наступний рік.
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