Зеленський відреагував на блокаду Херсона: людей намагаються взяти в заручники

"З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей з Херсонської області. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень не прийматиме", - зазначив президент.

За його словами, це прояв слабкості з боку російських військ.

"Прояв того, що їм нічого дати людям, а люди нічого не хочуть від них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все собі, це тільки питання часу. І кожен день цей час до звільнення скорочується", - підкреслив Зеленський.