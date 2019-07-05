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Зеленський відправився в Донецьку область

Новини » Політика    05.07.2019 - 12:55
Зеленський відправився в Донецьку область
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент представить нового голову Донецької ОДА

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 липня, відправився з робочою поїздкою в Донецьку область. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Повідомляється, що в п'яту річницю визволення Слов'янська та Краматорська, Зеленський з робочою поїздкою в Донецьку область. У Краматорську президент візьме участь у заходах з нагоди визволення цих міст.

Також Зеленський сьогодні представить нового голову Донецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Зеленський після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни і повернення українських анексованих територій.

Також раніше президент заявив, що досягнення миру на Донбасі можливо політико-дипломатичним шляхом. За словами Зеленського, першим з питань, які він обговорив з Трюдо, було питання про мир в Україні. Президент підкреслив важливість у цьому питанні механізму санкційної політики, яку треба продовжувати.

Раніше Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на останньому своєму засіданні не змогла досягти якогось прогресу у питаннях перемир'я і обміну утримуваними особами через позицію російської сторони.

 

 

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасДонецкая область
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