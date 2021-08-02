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Зеленський відзначив державними нагородами 19 військових

Автор: Артур Родивилов

Президент України з нагоди Дня Повітряних сил відзначив державними нагородами 19 військовослужбовців. Володимир Зеленський підписав відповідний указ №339/2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зокрема, медалями "За військову службу Україні" нагороджені підполковник Едуард Вагаровський і полковник Леонід Прошунін.

Також президент відзначив низку військовослужбовців медалями" За бездоганну службу" III ступеня та "Захиснику Вітчизни".

Як повідомлялося, 1 серпня в Україні відзначали день Повітряних сил ЗСУ. Свято засноване указом президента України від 27 червня 2007 року і відзначається в першу неділю серпня.

Нагадаємо, в Україні напередодні святкування Дня Незалежності введуть нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний внесок у розвиток України.

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