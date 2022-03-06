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Зеленський про відмову закрити небо: ви підтримаєте вбивство, якщо не зробите цього

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Неділя 06 березня 2022 14:58
Зеленський про відмову закрити небо: ви підтримаєте вбивство, якщо не зробите цього Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Зеленський звернувся до НАТО з проханням негайно закрити небо для російських ракет й бойової авіації. Звинуватив альянс у підтримці вбивства українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Ми повторюємо кожного дня - закрийте небо над Україною, закрийте небо для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів, зробіть гуманітарну повітряну зону, без ракет, без авіабомб.Ми люди й це ваш гуманітарний обов’язок захищати наш, захищати людей і ви це можете", - заявив президент.

За словами Зеленського, безпека українців й людей загалом - є відповідальністю усіх політиків та західних партнерів.

"Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити - тоді можна зробити один єдиний висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Відсьогодні й назавжди", - зауважив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці переговорів Зеленського з конгресменами США.

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