Штайнмаєр поділяє ідею Путіна про "відсутність українського народу", - посол
Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в тому, що він поділяє ідею президента Росії Володимира Путіна про нібито відсутність самостійного українського народу. А також у створенні павутини контактів з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла для Tagesspiegel.
За його словами, Путін упевнений в тому, що немає українського народу, немає мови, немає культури, а значить, і держави.
"Здається, Штайнмаєр поділяє ідею про те, що українці насправді не є суб'єктами", - заявив Мельник.
Він також підкреслив, що у Німеччині як і раніше занадто багато особистих інтересів по відношенню до Росії, таких як залежність від газу, нафти і вугілля. До цього приклався і сам Штайнмаєр спочатку на посаді голови канцелярії, а потім і міністра закордонних справ.
"Штайнмаєр десятиліттями створював павутину контактів з Росією. До неї залучено безліч людей, які зараз відповідають на світлофорах", - додав він, маючи на увазі радника канцлера Олафа Шольца із зовнішньої політики Йенса Пльотнера і державного секретаря в Міністерстві закордонних справ Андреаса Міхаеліса.
Нагадаємо, раніше Штайнмаєр закликав німців готуватися до "важких днів" через війну Росії проти України.
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