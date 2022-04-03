Штайнмаєр поділяє ідею Путіна про "відсутність українського народу", - посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в тому, що він поділяє ідею президента Росії Володимира Путіна про нібито відсутність самостійного українського народу. А також у створенні павутини контактів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла для Tagesspiegel .

За його словами, Путін упевнений в тому, що немає українського народу, немає мови, немає культури, а значить, і держави.

"Здається, Штайнмаєр поділяє ідею про те, що українці насправді не є суб'єктами", - заявив Мельник.

Він також підкреслив, що у Німеччині як і раніше занадто багато особистих інтересів по відношенню до Росії, таких як залежність від газу, нафти і вугілля. До цього приклався і сам Штайнмаєр спочатку на посаді голови канцелярії, а потім і міністра закордонних справ.

"Штайнмаєр десятиліттями створював павутину контактів з Росією. До неї залучено безліч людей, які зараз відповідають на світлофорах", - додав він, маючи на увазі радника канцлера Олафа Шольца із зовнішньої політики Йенса Пльотнера і державного секретаря в Міністерстві закордонних справ Андреаса Міхаеліса.