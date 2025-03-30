Зеленский опубликовал декларацию: сколько заработал президент и его семья за 2024 год

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2024 году составили 15 млн 286 тысяч 193 гривны. В частности, доход от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) превысил 8,5 млн гривен (8 млн 585 тысяч 532 гривны).

"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тысяч 661 гривен", - говорится в сообщении.

На сайте уточнили, что увеличение доходов семьи Зеленского по сравнению с 2023 годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.

"Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - резюмировали на сайте главы государства.